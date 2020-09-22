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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 masayla başladı, şimdi 300 kişiyi aynı anda misafir ediyor

İHA

4 masayla başladı, şimdi 300 kişiyi aynı anda misafir ediyor

Van’ın Erciş ilçesinde dört masayla hizmete başlayan alabalık tesisi, şimdi 4 bin metrekare alanda sekiz havuzu olan bir işletme haline geldi.
Erciş’in İrşat Mahallesi’nde 2004 yılında 10 bin TL’lik faizsiz teşvik kredisi ile 50 metrekare kapalı alanda lokanta konumunda 4 havuz ve 4 masayla küçük bir alabalık tesisi kuran Cumali Ünal, zamanla işlerini büyüterek 4 bin metrekare alanda 8 alabalık havuzu ve 300 kişiyi aynı anda misafir edebilecek konuma geldi. Balıkları Van’ın Çatak ilçesinden ve Keban’dan oksijenli tankerlerle getirilip havuzlarda büyüterek müşterilere servis eden Ünal; çevre il ve ilçe sakinlerine de hizmet veriyor. Pandemı nedeniyle tesise gelen müşteriler ilk önce ateşleri ölçülürken, sonra el dezenfekteni ikram edilip sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanıyor.
Müşteri Sait Baran, alabalık tesisindeki lezzetlerden tatmaya geldiklerini belirterek, “Açılışından beri burayı bilirim. Her geçen gün lezzetine tat katan bir mekan. Bu anlamda da sahiplerine teşekkür ediyorum. Böyle bir tesisi Erciş’e kazandırdıkları için. İlk başladıklarında küçüktü, zaman geçtikçe büyüttüler. Tesis şimdi bölgeye hizmet vermeye başladı. Erciş için güzel bir tesis. Lezzeti de güzel, kutluyorum emeği geçenleri” dedi.
Müşteri Abdülkerim Çakır da, ilçe için önemli bir tesis olduğunu dile getirerek, “Çevre il ve ilçelerden de gelen çok oluyor. Özellikle misafirlerimiz geldiğinde buraya getiriyoruz. Onlarda burayı istiyorlar. İlçemiz için çok önemli bir tesis” ifadelerin kullandı.
Tesisin sahibi Cumali Ünal ise işletmeyi 2004 yılında devletin verdiği bir teşvik ile kurduğunu belirterek, “Aile işletmesi olarak başladık. Şu anda 14 kişi ile devam ediyoruz. 14 kişiye şu an istihdam sağlıyoruz. Dışarıdan elemanlarımız var. Benim kendi çocuklarım ve kardeşim var. 4 bin metrekare üzerinde tesisimiz var. Kapalı yerimiz 200 kişilik, açık alanımız da 150170 kişi civarındadır. Balıkları şu an Keban’dan ve Çatak’tan alıyoruz. İstediğimizde tank içinde oksijenli olarak canlı havuzlarımıza döküyoruz. Müşterilerimiz Van, Ağrı ve Muş yoğunlukludur. İlk başladığımızda 4 masa ile başladık. Şu anda 300 kişiye hizmet verebiliyoruz. Aynı anda 300 kişiye hizmet verebilecek personelimiz var” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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