Ateşli silahla yaralanan kartal tedavi altına alındı

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Van'ın Özalp ilçesinde ateşli silahla yaralanan Kaya Kartal’ı tedavi altına alındı.

Van’ın Özalp ilçesinde ateşli silahla yaralandığı tespit edilen ve vatandaşlar tarafından bulunan Kaya Kartalı, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan ve yetkililerden teslim alınan yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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