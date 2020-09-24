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Kartondan kamerasıyla tanınan Abdulselam, çektiği görüntülerle belgesel yapacak

DHA

Kartondan kamerasıyla tanınan Abdulselam, çektiği görüntülerle belgesel yapacak


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü İlkokulu'nda eğitim gören ve kameramanlık hayalini kartondan kamera yaparak gerçekleştiren 5'inci sınıf öğrencisi Abdulselam Arslan (11), Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kendisine hediye ettiği kamerasıyla çektiği görüntüleri belgesel yapacak.
Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde yaşayan Çetin ve Sariye çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Akköprü İlkokulu 5-B sınıfı öğrencisi Abdulselam Arslan, geçen yıl kameramanlık hayalini karton ve fon kağıtlarından yaptığı kamera ile gerçekleştirdi. Kameramanlık hayalinin 7 yaşındayken televizyonlarda haber izlerken başladığını anlatan Abdulselam, haberleri dikkatlice izlerken de kameraman olmaya karar verdiğini söyledi. Arslan, daha sonra babasının cep telefonundan internete girip, kameraların şeklini araştırdı. Araştırmanın ardından karton ve fon kağıtları ile kamera yapan Arslan, yaptığı kamerasını okula getirip, öğretmeni ve sınıf arkadaşlarına da gösterdi. Arslan'ın sınıf öğretmeni, 105 bin takipçisi ile Instagram fenomeni Hulusi Çakır, kartondan yapılan kamerayı kendi sosyal medya hesabından paylaşınca takipçilerinden büyük ilgi gördü.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI KAMERA HEDİYE ETMİŞTİ
Kartondan yaptığı kamera ile sınıf arkadaşlarını görüntüleyip, röportajlar yapan Arslan ile ilgili haberlerin gazete ve televizyonlarda yayınlanması, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel'in de dikkatini çekti. Bunun üzerine Polatel, beraberindeki dernek yönetim kurulu üyesi Mustafa Kara ve dernek üyesi olan görüntü yönetmeni Sinan Demirkaya ile geçen yıl aralık ayında Van'a geldi. Daha sonra Abdulselam, sınıf öğretmeni Çakır ve Başkan Polatel ile Kültür veTurizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak Ankara'ya giderek kamerasını Kültür ve Turizm Bakanı'nın elinden aldı.
ÖĞRETMENİNİN DOĞUM GÜNÜNDE KAMERAMANLIK YAPTI
Kamerasıyla ilk röportajını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapan Arslan, daha sonra o yıl okuduğu Akköprü İlkokulu 4/B sınıfındaki arkadaşlarının karne gününde görüntülerini çekip, röportajlar yaptı. Koronavirüs salgını öncesi sınıf öğretmeni Hulusi Çakır'a Aralık 2019'da sınıfta yapılan doğum günü sürprizini de kayıt altına alan Arslan, zaman zaman ailesini de çekip röportajlar yaptı. Pandemi sürecinde dışarı çıkamayan Arslan, uzaktan eğitim için evine gelen kuzenleriyle ders çalışırken bile kamerasıyla görüntü çekmeyi ihmal etmedi.
Arslan, Akköprü Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde çalışan babası Çetin Arslan'ın yaptığı çalışmayı da görüntüleyip, röportaj yaptı.
TAYİNİ İZMİR'E ÇIKAN SINIF ÖĞRETMENİ İLE GÖRÜNTÜLÜ SOHBET ETTİ
Tayini İzmir'e çıkan sınıf öğretmeni Hulusi Çakır ile telefonda görüntülü sohbet eden Abdulselam Arslan, kartondan yaptığı kameranın görüntüsünün sınıf öğretmeni tarafından paylaşıldıktan sonra büyük ilgi gördüğünü söyledi.
Arslan, "Türkiye Haber Kameramanları Derneği buraya gelip bana bir günlük kurs verdi. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanı'mızın davetlisi olarak Ankara'ya gittim. Bana profesyonel kamera hediye etti. Kameramla sınıf öğretmenimin doğum gününü çektim, sınıf arkadaşlarımla röportajlar yaptık. Tayini İzmir'e çıkan öğretmenimizin anne ve babası koranavirüse yakalanmışlar. Kendilerine Allah'tan acil şifalar diliyorum. Öğretmenimle görüntülü telefon konuşması yaptım. Onu görünce moralim düzeldi. Görüntülü sohbette, bize dedi ki maskelerinizi takın, dışarı çıkmayın, hijyen kurallarına dikkat edin. Evimizde maske takarak, ders çalışıyoruz. Bu sırada bazen ben kuzenlerimi kameraya çekiyorum, bazen de onlar beni görüntülüyor. Çektiğim tüm bu görüntülerle belgesel yapmayı düşünüyorum" dedi.
`GÜNLÜK TUTAR GİBİ HERŞEYİ KAYIT ALTINA ALIYOR´
Baba Çetin Arslan ise oğlunun kameraman olmak istediğini ifade ederek, "Oğlum sürekli internete girip kameralara bakarak, kartonda kamera yaptı. Hep diyordu, 'Baba, ben kameraman olmak istiyorum.' Kartondan sonra gerçek kameraya kavuştu. İnşallah hayali gerçek olur. Bu pandemi sürecinde pek fazla gezemedi. Daha gönce çektiği görüntüleri de belgesel yapacak. En son ben, bahçede çalışırken beni de çekti, benimle röportaj yaptı. Bu da beni mutlu ediyor. Ders çalışırken bile görüntü çekiyor. Sanki günlük tutar gibi kameraya kaydediyor. Bazen de kuzenleri onu çekiyor " diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2020-09-24 10:31:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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