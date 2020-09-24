Van'da barakada yaşayan Suriyeli aileye, belediye sahip çıktı



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak 9 yıl önce Van'a yerleşen ve barakada yaşayan Suriyeli Saltı ailesine, belediye ekipleri sahip çıktı. Aileyi ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulunup, ailenin okul çağındaki 3 torununun eğitime kazandırılması için de Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçti.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'ne 2011 yılında yerleşen ve burada hayırsever bir vatandaşın kurduğu barakada kalan Suriyeli 5 nüfuslu Satlı ailesine, Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Belediye ekipleri, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Tuşba ilçesine yerleşen ve 3 torunu ve eşi ile barakada kalan Ferhan Saltı'yı ziyaret ederek, gıda ve çeşitli hijyen malzemesi yardımında bulundu. Ailenin okul çağındaki 3 torununun eğitime kazandırılması için de Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçildi.

`KIŞ AYLARINDA ÇOK SIKINTI YAŞIYORLAR´

Aileye yardımda bulunan Nurettin Gökçe, 2011 Van depreminden bu yana aileyi misafir ettiklerini söyledi. Gökçe, "Bu barakayı 2011 depreminde ailem için inşa etmiştim. Suriyeli ailemiz uzun süredir burada barınıyor. Ancak zamanla üst kısımları çöktü. O yüzden ailenin öncelikli ihtiyacı barınmadır. Büyükşehir belediyemizden ricamız bu insanlara el uzatmalarıdır. Kış aylarında çok sıkıntı yaşıyorlar. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine Büyükşehir Belediye ekipleri, aileyi ziyaret etti. Sağ olsunlar Belediyemizden arkadaşlar gelerek ailenin tespitini yaptılar. İlk etapta ailemize gıda ve hijyen yardımı yaptılar. Diğer konularla da ilgileneceklerini ifade ettiler. Bizler mahalle sakinleri olarak onlar adına özellikle Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Emin Bilmez´e ve arkadaşlara teşekkür ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-09-24 11:35:46



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