İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Başkale'yi ziyaret etti

Harun AKSU/BAŞKALE (Van), DHAİÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi.
Van'a gelen Bakan Yardımcısı Erdil, incelemelerde bulunmak üzere Başkale ilçesine geçti. Beraberindeki Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ile Başkale 6'ncı Hudut Tugay Komutanlı'ğını ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, askeri erkan tarafından karşılandı. Bakan Yardımcısı Erdil, daha sonra komutanlık makamına geçti. Erdil, Başkale Belediyesi ve Başkale Kaymakamlığı ziyaretlerinin ardından ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan yardımcısı esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek bol kazançlar diledi. DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU
2020-09-24 16:55:17
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