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Van'da, havalimanında 224 kaçak botoks dolgu ürünü ele geçirildi

DHA

Van'da, havalimanında 224 kaçak botoks dolgu ürünü ele geçirildi


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)İSTANBUL'a gönderilmek üzere Van Ferit Melen Havalimanı'na, gelen bir yolcuya ait kolilerde X-Ray cihazında  yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen 224 botoks dolgu ürünü gele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgili M.A.B. hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ferit Melen Havalimanına gelen M.A.B.'nin X-Ray cihazından geçerken üst araması ve getirdiği iki kolide arama yaptı. Aramada, kolilerde 224 kaçak botoks dolgu ürünü gele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgili M.B.A., hakkında "5607 sayılı Kanuna Muhalefet etmek" suçundan işlem yapıldı.
DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2020-09-25 08:45:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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