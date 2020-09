6-8 Ekim olaylarında babasını kaybeden Şener: “Bu PKK topluluğu, zalim bir topluluktur” Babası arkadan vurularak öldürülen Müslüm Şener: “Babamın ahı yerde kalmadığı için mutluyum”

Van’da 68 Ekim olaylarında öldürülen babası Mehmet Latif Şener’i mezarında ziyaret eden Müslüm Şener, “Babamın ahı yerde kalmadığı için mutluyum” dedi.

68 Ekim 2014 yılında çıkan Kobani olaylarında göstericiler 17 Ekim 2014 tarihinde Mehmet Latif Şener’i evine gittiği sırada arkasından vurarak öldürmüştü. Bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘Kobani' bahanesiyle 68 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verilmesi üzerine Mehmet Latif Şener’in oğlu Müslüm Şener babasının mezarını ziyaret etti. Babasının kabrindeki çiçekleri sulayan Şener dua etti.

İHA muhabirine açıklamada bulunan Şener, babasının 68 Ekim olaylarında PKK ile mücadele edenlerden biri olduğunu ifade etti. PKK ile mücadelesinden dolayı onların kara listesinde adı olduğunu dile getiren Şener, “Kobani olayları Diyarbakır’dan sonra Van’a sıçradı. Van’da esnafın dükkanlarını yıktılar, yaktılar, onlarla mücadele eden insanları tehdit ederek sindirmeye çalıştılar. Van’da da olaylarda babam ön planda olduğu için onların kara listesindeydi. Babamı birkaç kez tehdit ettiler ama babam tehditlere boyun eğmedi. Onlara mücadelelerinin hükümsüz olduğunu ve onlara boyun eğmeyeceğini söylüyordu. Bir iki kez babamın dükkanına gelip, ‘Davamıza zarar veriyorsun, kendine dikkat et, bu davadan vazgeç’ diyorlardı. Babam da; ülkesini, milletini seven, İslami hassasiyetlere sahip bir insandı. Her zaman onların mücadelesinin yanlış olduğunu söylüyordu. Onlara ‘Siz bizim Kürt gençliğimizi kandırıyorsunuz, dağa götürüyorsunuz’ derdi. Babam; bunların ahlaktan yoksun bir şekilde büyütüldüğünü ve bunların batının oyunu olduğunu, bu gençlerin hem İslam’dan hem de ülkelerinden uzaklaştırıldığını taziyelerde olsun, düğünlerde olsun söylerdi. Bundan dolayı da bir hafta sonra özellikle kod adı ‘Cudi’ olan bir katil dükkana kadar gelip babamın ses kaydını alıyor, babamı tehdit ediyordu. Babam da bunları aldırış etmiyordu. Hatta bir iki hafta kala sanki bir şeyleri sezmiş gibi arabasını da götürmedi. Bunlar üç gün babamı takip ediyorlar. Takip ettikten sonra patika bir yolda depremde yıkık olan bir evde pusu kuruyorlar. Oradan geçtiği sırada arkadan silahla babamı şehit ediyorlar” dedi.



“Mazlumların ahı asla yerde kalmaz, buna inanıyoruz”

Ankara’da bu sabah başlatılan operasyonların kendilerini memnun ettiğini dile getiren Şener, “Bu konuda kalben belki rahatlamıyoruz. Mazlumların ahı asla yerde kalmaz, buna inanıyoruz. Devletimizin bu çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kimin eli bu olayların içindeyse cezalandırılması bizi memnun eder. Bu PKK topluluğu, zalim bir topluluktur. Bunlar ne çocuk, ne yaşlı, ne kadın dinlemezler. Sadece kendi menfaatleri neyse onu uygularlar. Onların hiçbir ahlaki yapıları yoktur. Birçok insanın parmağı var. Selahattin Demirtaş’tan en aşağıdaki insana kadar. Bazı gazeteciler bunları masumlaştırmaya çalışıyor ama bu emri baştaki insanlar veriyor. Bunların cezalarını çekmesi tabiki bizleri memnun eder. Bugünkü operasyondan dolayı babam aklıma geldi. Hem mazlumların ahı yerde kalmayacak şekilde bu zalimlerin tutuklanmasından dolayı hüzünlenme oldu. Babamı bu vesileyle ziyaret ettim. Bu zalimler inşallah bu topraklarda, bu coğrafya üzerinde yok olurlar. Yok olmaya da mahkumdurlar. Bundan dolayı da mutluyuz” ifadelerini kullandı.



Şener’i öldürenlere ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 2015 yılında görülen davanın karar duruşmasında, Kobani olayları sırasında evine giden 65 yaşındaki Şener'i ensesinden silahla vurarak öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan

2 sanığa ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti.

