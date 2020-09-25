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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van TSO: “Yüz yüze eğitimin başlamasını sağlayabiliriz”

İHA

Van TSO: “Yüz yüze eğitimin başlamasını sağlayabiliriz”

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), kentte yüz yüze eğitimin tüm öğrenciler için başlamasını talep etti.
Van Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiği belirtilerek, “Bu süreçte, ülkemizde eğitim öğretim süreci de sekteye uğramış ve yüz yüze eğitimin yerini uzaktan eğitim sistemi almıştır. Birçok canımızı pandemi nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşamanın yanı sıra geleceğimiz olan çocuklarımızın/gençlerimizin eğitimlerinden uzak kalması, aileleri tedirgin etmiş ve derin bir düşünceye sevk etmiştir. Salgının ülkemizde görülmesinden sonra başlayan uzaktan eğitim ile öğretmenlerimiz, çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmaması adına ellerinden gelen çabayı göstererek uzaktan eğitim için büyük bir gayret göstermiştir. Ancak hiçbir eğitimin yüz yüze eğitim kadar etkili olmayacağını göstermiştir. 21 Eylül tarihinden itibaren okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimin başlaması hepimizi mutlu etmiştir. Ülkemizin her noktasında olduğu gibi ilimizde de yüz yüze eğitimin tüm öğrenciler için başlamasını Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak yetkili kişi/kişiler, kurumlardan talep etmekteyiz. Sağlık açısında alınacak önlemler ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yüz yüze eğitimin başlaması önemlidir. Bu kapsamda; gerek velilerimizin sağduyusu, gerekse başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm yetkili kurumların alacağı tedbirler ile eğitimin kaldığı yerden yüz yüze devam etmesi elzemdir. Tüm kesimlerin alacağı tedbir, göstereceği duyarlılık ve kurallara uymasını talep eder, yüze yüze eğitimin geleceğimiz için önemini bir kez daha belirtmek isteriz. Toplum olarak alacağımız tedbirler yüz yüze eğitimin başlamasında başat rol oynayacağı da aşikardır” denildi.

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