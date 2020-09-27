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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü’nde tespit edilen yeni canlı türü görüntülendi

İHA

Van Gölü’nde tespit edilen yeni canlı türü görüntülendi

Türkiye’nin en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde inci kefali balığının dışında yaşadığı tespit edilen yeni canlı türü dalgıçlar tarafından görüntülendi.
Tuzlu ve sodalı yapısı nedeniyle inci kefali balığı dışında başka bir balığın yaşamadığı bilinen Van Gölü'nde 2018 yılında Van İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Timi'nin eğitim dalışları sırasında yeni bir tür keşfedilmişti. Dalış eğitmeni ve rehber Serkan Ök’ün yaptığı dalış sırasında Van Gölü'nde bulunan yeni bir canlı görüntülendi. Tuzlu ve sodalı yapısı nedeniyle inci kefali dışında başka bir balığın yaşamadığı bilinen Van Gölü’nde tespit ettikleri canlının görüntülerini incelemek üzere ilgili birimlere gönderdiklerini ifade eden Serkan Ök, “Uzun yıllar Tahsin Ceylan’la birlikte Van Gölü’nde keşifler yapıyoruz. 1958 yılında batan Rus batığı ve mikrobiyalit gibi birçok keşfe imza attık. Bu çalışmalarımızı yaparken çok uzun bir yol sonucu bunları film yaptık” dedi.

“Van Gölü’nün sırları olduğuna inanıyoruz”
Van’da bir dalış okulları bulunduğunu dile getiren Ök, “Her dalış noktamızı bir öncekinden farklı seçmeye gayret gösteriyoruz. Van Gölü’nün sırları olduğuna inanıyoruz. Son dalışlarımızdan birinde farklı bir türe rastladık. Bunun hakkında pek bir bilgimiz yok. Tam olarak neye benziyor onu bilim insanlarına bıraktık. Gerekli makamlara ve üniversitelere bu görüntüleri gönderdik. Onlardan gelecek açıklamaları bekliyoruz. Bizde çok heyecanlıyız. Bu nasıl bir tür? Evrimleşmiş farklı bir böcek mi yoksa balık mı çok emin değiliz. Umarım bilim insanları bu görüntüden sonra bizi de aydınlatır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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