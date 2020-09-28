Van Büyükşehir Belediyesi Çaldıran'daki asfalt çalışmalarını tamamladı

Van Büyükşehir Belediyesi, Çaldıran ilçesinde başlattığı asfalt çalışmalarını tamamladı.

Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki sıcak asfalt çalışmalarını bir bir tamamlıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca zor bir coğrafyaya sahip olan Çaldıran ilçesinde de 12.6 kilometrelik 5 mahalle yolunda sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Asfalt sezonu bitmeden tamamlanan çalışmalarla Yeniyaka, Zülfübudak, Güngören, Çubuklu ve Üçgözler mahalle grup yollarında çizgi çalışması da yapılarak yollar daha konforlu ve güvenli hale getirildi.

İlçede ayrıca 2020 yol çalışmaları kapsamında belediyenin iş gücü ile Kaşım, Osmanlı, Sungur, Çilli, Yücelen, Soğuksu, Aşağı ve Yukarı Kuyucak mahalle yolları ve çok sayıda mahallenin arazi yollarında stabilize, reglaj ve iyileştirme çalışmaları yürütülüyor.

Çaldıran ilçesinde yol ve asfalt çalışmaları noktasında yoğun bir sezon geçirdiklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Ateş, mahalle sakinlerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, mahalle ve arazi yollarında gerçekleştirdikleri çalışmaları da sezon sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

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