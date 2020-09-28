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Dere yatağına düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

İHA

Dere yatağına düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Van'ın Özalp ilçesinde dere yatağına düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Özalp ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Dere yatağından yavru köpeğin sesini duyan vatandaşlar durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığına bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

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