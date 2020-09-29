Vali Bilmez’in eşinden kanser hastası 3 çocuk annesine ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, kanser hastası 3 çocuk annesi İlayda Yancar’ı evinde ziyaret etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in eşi Şebnem Yiğit, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, kanser hastası 3 çocuk annesi İlayda Yancar’ı yaşadıkları evlerinde ziyaret etti. Yancar ve 3 çocuğu tarafından karşılanan Bilmez ve beraberindekiler, aile fertleriyle bir süre sohbet ederek Yancar’ın sağlığı ve ailesinin durumu hakkında bilgi aldı.

Yancar, ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, Bilmez ve beraberindekilere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.