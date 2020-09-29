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Kışın yakılmak üzere istiflenen odunlar yandı

İHA

Kışın yakılmak üzere istiflenen odunlar yandı

Van’ın Edremit ilçesinde kışın yakılmak üzere istiflenen odunlar yandı.
Alınan bilgilere göre olay, ilçedeki Hilmi Irak İlk ve Ortaokulu yanındaki bir bahçede meydana geldi. Kışlık yakacak olarak istiflenen ağaçlar, semaverden çıkan közlerden dolayı alev aldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

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