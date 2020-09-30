Kamyonette sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı Van'da kamyonet traktöre çarptı: 1 yaralı

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Van'ın merkez Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonette sıkışan yaralı itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, VanErciş karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 NZ 041 plakalı Ford Transit kamyonet, önünde seyreden römork takılı traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında kamyonette bulunan Osman Erseçkin bulunduğu yerde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İlçe Gurup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yaralı, sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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