Van Büyükşehir Belediyesinden 4 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye

Van Büyükşehir Belediyesi, 4 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Engelli vatandaşların engellerini ortadan kaldırarak sosyal belediyecilik örneği ortaya koyan Van Büyükşehir Belediyesi, 2’si çocuk olmak üzere 4 vatandaşa daha tekerlekli sandalye ulaştırdı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı sosyal hizmet uzmanları tarafından daha önce tespitleri yapılan ve maddi imkanları elverişsiz olan vatandaşların sandalyeleri salgın nedeniyle evlerine görülerek elden teslim edildi.

2019 yılı Ağustos ayından bu yana 36 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye eden Van Büyükşehir Belediyesi, 7 aileye de medikal malzeme desteğinde bulundu.

Tekerlekli sandalyelerini teslim alan vatandaşlar, büyük sevinç yaşarken, her zaman engellilerin yanında olan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür ettiler.

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