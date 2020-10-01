'Susuz köy'ün 50 yıllık su hasreti, sona erdi



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesinde yarım asırdır `Susuz köy´ olarak bilinen Kuşdağı Mahallesi, büyükşehir belediyesinin çalışmaları sonucu sulama suyuna kavuştu.

Bölgede adı `Susuz köy´ olarak da bilinen 86 hane ve 520 nüfusa sahip Kuşdağı Mahallesi´nin yaklaşık 50 yıldır süren arazi suyu hasreti sona erdi. 15 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı ile birlikte, 1963´lü yıllarda o dönemin imkânları doğrultusunda yapılan ve atıl durumdaki gölet de yaklaşık 3 aylık bir süre ile yenilenerek hizmete sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, bölgede Kürtçe adı `Demgosni´, yani `Susuz köy´ olarak bilinen Kuşdağı Mahallesi´ni ziyaret etti. Genel Sekreter Yardımcısı Özvan, çiftçilere hayırlı olsun temennisinde bulundu.

'50 YILDIR SU SIKINTISI YAŞIYORDUK'

Kuşdağı Mahalle sakinlerinden İdris Erdoğan, 50 yıldır su sıkıntısı yaşadıklarını ifade ederek, "Suyumuz 18 kilometreden geliyordu. Kanal olmadığı için dereye düşüyor, köye ulaşamıyordu. Ben, başta sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan vekilimiz Mehmet Emin Bilmez olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bir dönem pancar ektim. Hepsi susuzluktan kurudu, zarar ettik. Bu sene bazı komşularımız pancar ekmişler. Elhamdülillah pancar da olmuş, yonca da oluyor. Bundan sonra inşallah daha güzel bir verim alacağız´´ dedi.

Mahalle Muhtarı Şahabettin Irtak ise, yarım asırdır devam eden susuzluk sorununun çözüme kavuşturulduğunu söyleyerek, "Şu an bu mevsimde kanalımızdan su geliyor. Daha önce böyle bir şeyi görmek mümkün değildi. Biz herhangi bir tarım ürünü alamıyorduk. Mahalle halkımızdan çoğu susuzluk nedeniyle göç ediyordu. Şimdi suya kavuşmamız ile birlikte mahallemize geri dönüşler başladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor´´ diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-10-01 10:55:54



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