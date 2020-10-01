Erciş’te otomobil çöp kamyonuna çarptı: 2 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde otomobilin çöp kamyonuna çarptığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Nato yolu güzergâhında meydana geldi. Nasrullah Akbaş yönetimindeki 06 TMH 98 plakalı Fiat Albea otomobil, önünde seyreden Kazım Yanar yönetimindeki çöp kamyonuna çarptı. Meydana gelen trafik kazasında her iki sürücü de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş İlçe Gurup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri Akbaş’ı olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine götürürken, kamyon sürücü ise ayakta tedavi edildi. Otomobil sürücüsü Akbaş, Erciş’te yapılan müdahalenin ardından Van’a sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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