Van’da bedensel engelli vatandaş tekerlekli sandalye merkezi açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da bedensel engelli vatandaş tekerlekli sandalye merkezi açtı

İHA

Van'da yaşayan ve 9 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu omuriliğinin zarar görmesi üzerine tekerlekli sandalyeye mahkum olan Onur Öksün, tekerlekli sandalye merkezi açtı.

Van’da bedensel engelli vatandaş tekerlekli sandalye merkezi açtı

Van'da yaşayan ve 9 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu omuriliğinin zarar görmesi üzerine tekerlekli sandalyeye mahkum olan Onur Öksün, tekerlekli sandalye merkezi açtı.
Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan bedensel engelli Onur Öksün (27), kendi imkanlarıyla tekerlekli sandalye merkezi açtı. Daha önce engelli araç tamir servisi açan Öksün, yoğun talep üzerine içerisinde tamir atölyesinin yer aldığı tekerlekli sandalye merkezi açtı. İpekyolu ilçesi Cumhuriyet İlkokulu yanında kurulan merkezin açılışında konuşan Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman, Van’da bu tarz iş yerleri sayısının artmasını istediklerinin ifade ederek, engellilere yönelik bir tamir ve satış yeri açmasından ötürü Onur Öksün’e teşekkür etti. Van’da daha önce bir tamir atölyesi olmamasından dolayı bozulan tekerlekli sandalyelerin il dışına gönderildiğine dikkat çeken Kuşman, “Daha önce tekerlekli sandalyesi bozulan engelli kardeşlerimiz, bu sandalyelerini il dışına göndermek zorunda kalıyordu. Tekerlekli sandalyenin gidip gelmesi zaman alıyordu ve bu da engellilerin bir mağduriyet yaşamasına neden oluyordu. İnşallah bundan sonra engellilerimizin bu mağduriyeti giderilmiş olacaktır. Bizlerde her daim engelli kardeşlerimizin yanındayız. Bir toplum engellisiyle, yaşlısıyla, kadınıyla, çocuğuyla birlikte bir şey ifade ediyor. Tek başına hiçbir şey ifade etmez. Ben tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyor, merkezin ilimize ve engellilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Hanifi Baykara ise kendine özgüveni olan engellilerin iş hayatına atılmalarını umut ettiklerini vurgulayarak, “İllaki bir devlet kurumunda veya özel bir sektörde çalışmakla kendi ailesinin ekonomisine katkı sağlanacak diye bir şey söz konusu değil. Bu şekilde kendine özgüveni olan arkadaşlarımızın işyerleri açarak hayata ‘bende varım, bu hayatın bir parçasıyım’ diyebilir. Arkadaşımız da kendi imkanlarıyla güzel bir yer açtı. Umarım başarılı olur. Bizlerde engelli camiası olarak arkadaşımızın yanındayız. Van’ın buna ihtiyacı vardı. Umarım hem engellilerimiz için hem de arkadaşımız için hayırlı olur” ifadelerini kullandı.
İşletme sahibi Onur Öksün de, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir tamir atölyesinin olmamasından dolayı kendilerine çok talep olduğunu ifade ederek, “Daha önce tamir servisimiz vardı. Bütün arkadaşlarım ‘neden araç satmıyorsun’ diye söylüyorlardı. Ondan sonra böyle bir mağaza açmaya karar verdim. Ailemin ve İstanbul’dan arkadaşlarımın büyük destekleri oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Engeli olmadan önce evinin önünde tamir işleri yaptığını, daha sonra talep üzerine ilk önce bir tamir atölyesi kurduğunu hatırlatan Öksün, “7 ay tamir servisinde devam ettikten sonra sıfır aracın rağbet görmesinden dolayı mağaza açmaya karar verdim ve hem tamir servisi hem de tekerlekli sandalye mağazası açtım” diye konuştu.
Daha önce tekerlekli sandalyeleri batıya gönderdiklerini ancak batıdan yaklaşık bir aylık bir süre içerisinde sandalyelerine kavuştuklarını dile getiren Öksün, “Daha önce Ankara, İstanbul, Samsun’a gönderiyorduk. Sandalye 20 gün bazen bir ay kadar gelmiyordu. Ayrıca tamir için büyük paralar da gidiyordu. Biz de bu amaçla böyle bir yer açtık. Hem temiz hem de ucuz yapıyoruz. Kendim engelli olduğum ve bu sıkıntıları bildiğim için hiçbir engelli arkadaşıma bu sıkıntıyı yaşatmıyorum” ifadelerini kullandı.
En büyük hedefinin engelli aracı üretmek olduğuna vurgu yapan Öksün, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Büyüklerim destek olurlarsa, Türkiye’de bir ilki başarıp engelli aracı üretmeyi düşünüyorum. Bunun yanında yine engelli basketbol sandalyesi üretmek istiyorum. Ayrıca merkezimizde engelli istihdamı oluşturmak istiyorum. Engelli kardeşlerimiz burada kurs görebilirler. Engelliler eve bağımlı kalmasınlar. Bir engelli eve bağlı kaldığı zaman üzülüyor. Ben çok sıkıntı yaşadım. Evden çıkamıyordum ama bu araçlar sayesinde artık gezebiliyoruz, dışarı çıkabiliyoruz. Ben buradan sesleniyorum. Gücü yeten insanlar, gücü yetmeyen insanlara engelli aracı alıp versinler. Her insan bir engelli adayıdır. Tek isteğimiz insanlar bizi hor görmesinler.”
Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile devam eden açılış töreni, merkezin gezilmesi ve ikramlarla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkale’de korona virüs denetimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Başkale’de korona virüs denetimi gerçekleştirildi
Kaymakam Mehmetbeyoğlu korona virüs denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Kaymakam Mehmetbeyoğlu korona virüs denetimlerini ...
Başkan Ensari, çatısı yanan esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Ensari, çatısı yanan esnafı ziyaret etti
Çaldıran’da korkutan yangın
YEREL HABERLER Çaldıran’da korkutan yangın
Kaymakam Aslan’dan İran Çarşısı esnafına ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Aslan’dan İran Çarşısı esnafına ziyaret
Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
Kaymakam Aslan çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Aslan çalışmaları inceledi
Kaçak avlanılan Çobanaldatan kuşuna el konuldu
YEREL HABERLER Kaçak avlanılan Çobanaldatan kuşuna el konuldu
Erciş’te otomobil çöp kamyonuna çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Erciş’te otomobil çöp kamyonuna çarptı: 2 yaralı
Metruk binada yangın
YEREL HABERLER Metruk binada yangın
Başkan Aslan: “Eğitim cehaletin panzehiri, yüce gönüllülüğün anahtarıdır”
YEREL HABERLER Başkan Aslan: “Eğitim cehaletin panzehiri, yüce ...
'Susuz köy'ün 50 yıllık su hasreti, sona erdi
YEREL HABERLER 'Susuz köy'ün 50 yıllık su hasreti, sona erdi
Van Gölü’nün karaya çıkış noktalarında balıkçı denetimi Van Tarım ve Orman İl Müdürü Görentaş: “Bereketli bir sezon geçireceğiz” “Başarılı çalışmalar neticesinde inci kefali balıklarının boyunda büyüme ve ağırlığı artmıştır”
YEREL HABERLER Van Gölü’nün karaya çıkış noktalarında balıkçı ...
Vanlı kürekçilerden 2 Türkiye üçüncülüğü
YEREL HABERLER Vanlı kürekçilerden 2 Türkiye üçüncülüğü
Van’da 50 yıldır susuz olan arazileri suya kavuştu
YEREL HABERLER Van’da 50 yıldır susuz olan arazileri suya kavuştu
Van Büyükşehir Belediyesinden 4 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden 4 engelli vatandaşa ...
Ziraat teknikerinden yılda 400 ton domates, 150 ton biber yetiştiriciliği
YEREL HABERLER Ziraat teknikerinden yılda 400 ton domates, 150 ton ...
Van Müzesini 12 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Van Müzesini 12 bin kişi ziyaret etti
VASKİ selden zarar gören içme suyu hattını yeniledi
YEREL HABERLER VASKİ selden zarar gören içme suyu hattını yeniledi
Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi; polis uyuşturucu ile 'Karabağ' yazdı
YEREL HABERLER Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi; polis uyuşturucu ...
Van Büyükşehir Belediyesinden “Belvan Kart” açıklaması
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden “Belvan Kart” ...
Şüphe üzerine durdurulan kamyonette 102 kilo eroin ele geçirildi Van Emniyet Müdürlüğünden Azerbaycan’a tam destek
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan kamyonette 102 kilo eroin ...
Vali Bilmez: HES kodu kaçak vakaları yakalamamıza imkan sağladı
YEREL HABERLER Vali Bilmez: HES kodu kaçak vakaları yakalamamıza ...
Van polisi kamyonete 102 kilo eroin ele geçirdi Polis, ele geçirilen eroin paketleri ile 'Karabağ' yazısı oluşturdu
YEREL HABERLER Van polisi kamyonete 102 kilo eroin ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X