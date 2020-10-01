Başkale’de korona virüs denetimi gerçekleştirildi

Van’ın Başkale Kaymakamı Asım Solak’ın katılımıyla sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları denetimi gerçekleştirildi.

Başkale ilçesinde korona virüs denetimleri kapsamında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın da katılımıyla ilçe merkezinde zabıta, polis ve sağlık ekiplerinin katılımıyla kapsamlı bir denetim yapıldı. İlçe merkezinde bulunan iş yerleri ve kamu kurumlarını dolaşan Kaymakam Solak ve beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Bahadır Helli, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Sağlık Müdürü Ümit Söylemez, Başkale Belediyesi Zabıta Müdürü Necmettin Şahinoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yunus Emre Tepe, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Solak, esnaf ve vatandaşları daha dikkatli olmaları, korona virüsle mücadele konusunda kurallara riayet etmeleri konusunda uyardı.

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