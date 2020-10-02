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Van'da 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

DHA

Van'da 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde 'torbacı' olarak tabir edilen 3 uyuşturucu satıcısı, devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinin Vali Mithatbey Mahallesi'nde devriye görevi yaptı. Ekipler, 3 kişiden şüphelenerek durdurdu. Kimlik kontrolleri yapılan G.G., T.A., F.N.G.'nin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 157´si beste halinde, 15´i poşetlenmiş olarak uyuşturucu, 1 hassas terazi ile 9 bin 495 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2020-10-02 09:04:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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