Korkuluklara sıkışan kedi kurtarıldı

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Van’da bir evin penceresinde bulunan demir korkuluklara sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

İpekyolu ilçesi Şabaniye Mahallesi’ndeki bir evin penceresine çıkan kedi, korkulukların arasına sıkıştı. Ev sahiplerinin kendi imkanlarıyla çıkarmak istediği kedi acı çekince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İpekyolu İlçe Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dakikalık titiz bir çalışma yürüttü. Ekipler, demir ayırıcı makinelerle kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Ev sahipleri ve mahalleli de itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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