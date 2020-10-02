Kaymakam Aslan'dan Vali Mithat Bey Mahallesi'ne ziyaret

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Vali Mithat Bey Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçenin farklı noktalarına ziyaretler gerçekleştiren Kaymakam Aslan, mahalle sakinleriyle de buluşmaya devam ediyor. Vali Mithat Bey İlk ve Ortaokulu bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Aslan, İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlatarak, vatandaşlardan gelen talep, istek ve önerileri dinledi. Gerçekleşen toplantıda belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, VEDAŞ, VASKİ, AKSA doğalgaz yetkilileri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve Muhtar Hüseyin Şafak hazır bulundu.



Mahalle halkı sorunları tek tek anlattı

Mahalle sakinleri, bazı sokaklarda doğalgaz bulunmadığını, bazı sokaklarda ise yol, alt yapı, kanalizasyon ve demiryolu ile ilgili sorunlarının olduğunu belirtirken, Vali Mithat Bey İlk ve Ortaokulunun ise onarılmasını istediler. Vatandaşlar ayrıca bazı sokaklarda kabloların çalındığını ve bu durumun internet erişimini engellediğini ifade ettiler.



“Belediye olarak birçok alanda çalışma yapıyoruz”

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan da, şu ana kadar birçok mahalleyi ziyaret ettiklerini, bazı sorunların çözümü noktasında mahalle halkının uzlaşması gerektiğini söyledi. Kaymakam Aslan, “İpekyolu Belediyesi olarak bizimle ilgili olan bütün konuları dinliyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ama bazı sokaklarda internet yok diyorsunuz ya da doğalgaz bulunmuyor diyorsunuz. Bu konuların direk olarak muhatabı biz değiliz. O yüzden toplantılarımızda artık VASKİ, VEDAŞ, AKSA yetkilileri de hazır bulunacak. Yetkililerden sağlıklı bilgi alma şansınız olacak. Belediye olarak birçok alanda çalışma yapıyoruz. Dile getirdiğiniz, bizimle olan bütün problemleri, sorunları, istek ve talepleri birim arkadaşlarımızla konuşuyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne birçok projeyi hayata geçirdik. Verdiğimiz sözleri gerçekleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Ortak akılla ilçemizi yönetmek adına bu tür organizasyonları önemsiyoruz” dedi.

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