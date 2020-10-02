Van'da STK ve meslek kuruluşlarının etkinlik ve genel kurulları ertelendi

Van’da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında, salgının kalabalık ortamlarda daha hızlı yayılım gösterdiği gerekçesiyle sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının etkinlik ve genel kurullarının ertelenmesi kararı aldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Türkiye genelinde korona virüs salgınının görülmesinin ardından salgının ve bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu risk yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak için birçok tedbir alındı. Van İl Umumu Hıfzıssıhha Kurulu da kalabalık ortamlarda salgının yayılım hızını göz önünde bulundurarak, salgından kaynaklanan olumsuzlukların ilimiz için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesine yönelik yeni kararlar aldı. Bu kapsamda ilimiz sınırları içerisindeki barolar, ziraat odaları, tabipler odası, mimarlar, mühendisler odası gibi sivil toplum kuruluşu, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler ve genel kurul toplantılarının 1 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenmesi kararı alındı. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 14. Bab’ında yer alan, veya Kabahatler Kanununun 32.maddesince ceza uygulanacaktır" denildi.

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