Vali Bilmez Gürpınar'daki köprü ve yol yatırımlarını inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi’nin Gürpınar ilçesindeki yatırımlarını inceledi.

Van’ın 2014’te büyükşehir olmasından bu yana ilk defa yapılan, yerinde dökme köprü çalışmaları ve yol yatırımlarını inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 2020 yılı belediye yatırımlarında öncelik verilen çalışmalardan birinin de köprüler olduğunu belirtti.

“İlk defa 13 ilçemizde 32 köprü inşa ediyoruz”

13 ilçede yapılan 32 köprüden 4 tanesinin Gürpınar ilçesine yapıldığını ifade eden Vali Bilmez, “Bugün bunlardan bir tanesi olan ÇakınlıYatağan mahalle yollarını birebirine bağlanan körü inşaatını inceledik. Köprü ihtiyacı olan yerlerde ilçe, mahalle, aşiret ayırımı yapmadan köprüler inşa ettik. 32 tane köprümüzün ilk etapta ihalesini yaptık. İnşallah bu sene tamamlayarak bağlantılarını sağlayacağız. Alt yapı olarak en ciddi işlerden biri de köprü yapım işlerimizdir. Uzun süredir ilk defa bu kadar büyük ve fazla bir köprü yapımına şahit oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Köprülerimizin Van’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Van Büyükşehir Belediyesinin bu sene yatırım programına aldığı çalışmalardan tüm ilçelerin faydalandığını belirten Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise çalışmalarını mutlulukla karşıladıklarını vurgulayarak, “Allah milletimize yapılan hizmetleri bereketlendirsin. Talepler sınırsız, imkanlar sınırlıdır. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe Belediyelerimiz ilk senelerinde bu kadar hizmet yaptılar. Daha 4 senelik süreleri var. Bu süre de birçok hizmete imza atacaklarına inanıyoruz. Gönül belediyeciliği fedakârlık isteyen bir iştir. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Mahallelerinde bulunan köprülerin yıkık durumda olduğunu aktaran Yatağan Mahalle Muhtarı Feyzi Dinçer ise “Yaptığımız müracaatlar sonucunda yıllar sonra çok şükür köprümüze kavuştuk. Eski köprümüz 25 yıllık bir köprüydü. Geçtiğimiz günlerde yıkıldı. Kısa bir sürede yapımı tamamlandı. Hem yolumuzun hem de köprümüzün yapımında katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

‘‘Bu sene bizler Van Büyükşehir Belediyesi ile yalnız hizmet değil hizmette kaliteyi de gördük’’ diyen AK Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanı Av. Mehmet Yıldız ise şu ifadeleri kullandı. “Asfaltlanan yolları gördük. Van tarihinden bu yana en kaliteli asfaltı gördük. Köprümüz de hakeza öyle. İhale süreçleri çok şeffaf. İşin kalitesi ve takibi var. Bu da göz önündedir. Titiz çalışmalarından ötürü başta Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Bilmez ve beraberindekiler Büyükşehir Belediyesi tarafından Gürpınar ilçesi okullar bölgesinde yapılan 3.3 kilometrelik yolu inceledikten sonra ilçe belediyesi bünyesinde inşaatı devam eden ve tamamlandığında 600 kişinin istihdam edileceği ayakkabı fabrikasını gezdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Ali Özvan ile Halil İbrahim Ateş, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yusuf Altun, Ak Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanı Avukat Mehmet Yıldız ve mahalle muhtarları eşlik etti.

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