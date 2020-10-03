Kaçak avlanılan Kerkeneze el konuldu

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Van’ın Gevaş ilçesinde kaçak avlanılan Kerkeneze el konulurken, şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacak.

Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, VanBitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Yol Kontrol Güvenlik Noktasında durumundan şüphelenilen bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada kafes içerisinde bulunan Kerkenez kuşu tespit edildi. Kuş Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Kerkenez’’in gerekli bakım ve rehabilitasyonu için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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