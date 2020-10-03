Vali Bilmez, ayakkabı fabrikası inşaatını inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindekiler ile birlikte Gürpınar Belediyesi öncülüğünde 600 kişinin istihdam edileceği ayakkabı fabrikası inşaatında incelemelerde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilçeye beraberinde AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile gelen Vali Bilmez, Gürpınar Kaymakamlığı, Gürpınar Belediye Başkanlığı ziyareti sonrası Gürpınar Belediyesi öncülüğünde 600 kişinin istihdam edileceği ayakkabı fabrikası inşaat alanında incelemelerde bulunarak Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’tan bilgi aldı.

Konu hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Bilmez, Gürpınar Belediyesi öncülüğünde büyük bir istihdam alanı oluşturulduğu ifade etti. Devletin bölgeye teşvikleriyle beraber batı da bulunan firmalar buraya büyük bir ilgi gösterdiğini aktaran Vali Bilmez, “Kentimizin şuan mevcut durumdaki en büyük problemi istihdam. Bu anlamda da emek yoğunlukla sanayinin de bölgemize gelmesi ve yeni istihdam alanları açması çok önemli. Bu anlamda da belediyemiz yürüttüğü çalışmayla üretime başlayacak fabrika ilimiz ve ilçemize büyük bir katkı sunacaktır” dedi.



AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise Gürpınar Belediyesi öncülüğünde başlatılan çalışmayla kısa bir süre içerisinde 600 istihdamlı bir fabrikanın ayağa kalkacağını ifade etti. AK belediyeciliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığı ilhamla çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Milletvekili Arvas, “AK belediyecilik örnek, sosyal, model ve istihdam belediyeciliğidir. Bunun bir örneğini de Gürpınar Belediyesidir. Her alanda yürüttüğü çalışmalarla beraber kısa süre sonra açılışı yapılacak ayakkabı fabrikası da bunu göstermektedir. Fabrikamızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, birinci etap 6 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen fabrikanın kısa sürede faaliyetle geçeceğini söyledi. Bölgede oluşan huzur ve güven ortamını neticesinde iş adamlarımızın desteğiyle kalkınma hamlesini başlattıklarını anlatan Başkan Tanış, “Seçim dönemi ilçemizi gezdiğimiz zaman vatandaşlarımızın en büyük probleminin istihdam olduğunu gördük. Bu sorunu çözmek için bin istihdam sloganıyla yola çıktık. Allah’ın izniyle de göreve geldiğimiz ilk günden itibaren istihdam sorununu ön plana koyarak durmadan, yorulmadan çalışmalarımıza başladık. Allah’a şükür olsun ki 5. yılı beklemeden 1. yılımızda ilk fabrikamızın temelini atmış bulunmaktayız. Kısa süre içerisinde de fabrikamız faaliyete geçecek. Birinci etap çalışmamızla ilçemizde 600 istihdam oluşturacağız. İkinci etapla beraber bu sayı 1050’yi bulacaktır. Bölgemizde huzur, güven ve refah var. Bu anlamda da diğer iş adamlarımızın da bölgemize yatırım yapmasını bekliyoruz. Tarım ve hayvancılığın önemli bir bölgesi olan ilçemiz artık sanayisine de kavuşmuştur” diye konuştu.

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