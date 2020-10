Van’da Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışmasının ödül töreni yapıldı

Yeşilay Van Şubesi tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen ‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek (SNSG) Yetenek Yarışması’nın ödül töreni gerçekleşti.

Yeşilay Van Şubesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen ‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek’ yetenek yarışmasına rekor sayıda başvuru yapıldı. 2019 yılında 185 bin 763 başvurunun gerçekleştiği yarışmaya bu yıl 19 bin 100 okuldan 538 bin 633 eser başvurdu. Genç nesilleri bağımlılıktan korumak ve toplumda bağımlılık farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmada afiş, resim, karikatür ve kısa videoların dahil olduğu görsel kategorisinde 355 bin 366 eser yer alırken; kompozisyon, şiir, öykü, deneme ve anıların dahil olduğu edebi kategorisinde ise 183 bin 267 çalışma yer aldı. Yarışmanın ödül töreninde bir açıklamada bulunan Yeşilay Van Şube Başkanı Hakan Durğun, Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yetenek yarışmasına gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Bu yıl onuncusunu düzenlediğimiz ‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek’ yetenek yarışmasına ilgi her yıl giderek artıyor. Bu yıl Yeşilay’ın 100’üncü yılında başvuru sayısı açısından rekor bir noktaya ulaştık ve Van, geçtiğimiz yılın neredeyse 30 katından daha fazla 32 bin 800 başvuru ile Türkiye de 3’üncüsü oldu. Bu amaçla yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise Yeşilay ile işbirliği içinde projeler üretmeye devam edeceklerini ifade ederek, her okulda bir idarecinin odasının Yeşilay odası olarak belirlenip, öğrencilere burada hizmet edilmesi gerektiğini söyledi. Yeşilay Cemiyeti ile öğrenciler için bir kamp projesi düzenlenebileceğini de sözlerine ekleyen Tevke, her zaman is birliğine açık olduklarını ifade etti.

Sosyal mesafeye uygun gerçekleşen program dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

