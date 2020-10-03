Çuvallara konulan tenekelerdeki uyuşturucuyu 'Zeyna' buldu

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN´da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada, çuvallar içesindeki tenekelerde 95 kilo 240 gram likit eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu ilçesindeki bir kargo şubesine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada, 4 çuvala konulan 4 tenekede toplam 95 kilo 240 gram likit eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili E.A. gözaltına alındı.

E.A., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-10-03 10:03:28



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