Çuvallara konulan tenekelerdeki uyuşturucuyu 'Zeyna' buldu

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN´da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada, çuvallar içesindeki tenekelerde 95 kilo 240 gram likit eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu ilçesindeki bir kargo şubesine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada, 4 çuvala konulan 4 tenekede toplam 95 kilo 240 gram likit eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili E.A. gözaltına alındı.
E.A., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2020-10-03 10:03:28
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