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Akdamar Adası'nın ziyaretçisi pandemi nedeniyle azaldı

DHA

Akdamar Adası'nın ziyaretçisi pandemi nedeniyle azaldı


Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN Gölü'nde bulunan, her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Akdamar Adası ve üzerindeki tarihi Ermeni Kilisesi'ni bu yılın ilk 9 ayında 52 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl pandemi nedeniyle bir süre ziyaretçilerin giriş çıkışlarına kapatılan Akdamar Adası'nı geçen yıl 9 aylık dönemde yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etmişti.
Gevaş ilçesinde bulunan ve üzerindeki tarihi Ermeni Kilisesi ile büyük öneme sahip olan Akdamar Adası, her yıl yurt içinden ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Özellikle yaz aylarında Van'a gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Akdamar Adası'na gelenlerin büyük çoğunluğu İranlılardan oluşuyor. Van'a gelenlerin görmeden dönmediği Akdamar Adası'na tekne ile yaklaşık 20 dakikalık yolculuğun ardından ulaşılıyor. Gelen ziyaretçiler Van Gölü'nün ortasındaki Akdamar ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor.
Akdamar Adası bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart-1 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilere kapatılmıştı. Yılda bir gün ayin izni verilen Akdamar Kilisesi'nde bu yıl düzenlenen 8'inci ayine, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi kabul edilmemişti. Akdamar Adası'na giden turist sayısı da bu yıl oldukça azaldı. Geçen yıl 9 aylık dönemde yaklaşık 200 bin turistin ziyaret ettiği Akdamar Adası'nı bu yıl aynı dönemlerde 52 bin kişi ziyaret etti.
İlkbahar ve yaz döneminde ziyaretçi sayısı azalan Akdamar Adası'nda son günlerde yine ziyaretçi sayısı artıyor. Akdamar Adası'nı ziyaret eden vatandaşlardan Murat Bulanık, eşinin tayini nedeniyle bölgeye geldiğini belirterek, "Eşimin tayini nedeniyle bölgeye geldik. Gelmeden önce bölge ile ilgili araştırma yapmıştım ve Akdamar Adası'nı merak ediyordum. Geldim ve çok beğendim. Buralar gerçekten çok güzel ve mutlaka ziyaret edilmesi, görülmesi gereken yerler" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU
2020-10-04 11:02:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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