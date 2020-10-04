TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Sivas Belediyespor: 0

Misli.com TFF 2. Lig Kırmızı Grup üçüncü hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Sivas Belediyesporu 10 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Sait Tuzcu xx, Fatih Pazı xx, Nurettin Taşkesen xx
Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ xxx, Cihan Halil xx (Yaser Yıldız dk. 46 xxx), Abdulkadir Özdemir xxx, Utku Şen xx (Yiğit Gökoğlan dk. 64 xx), Sedat Cengiz xxx (Oktay Aydın dk. 80 x), Üzeyir Ergün xx, Sefa Küpeli xxx, Rüştü Hanlı xxx, Zafer Şensoy xx (Sedat Komi dk. 88 ?), Barış Gök xxx, Yakup Demir xx
Sivas Belediyespor: Yunus Emre Kırdal x, Uğur Bulut x, Muhsin Polat x (Uğur Mustafa Türk dk. 83 ?), Ali Say x (Mehmet Fatih Ayık dk. 57 x), Ozan Kılıçoğlu xx, Emre Şahin x (Mustafa Aydın dk. 57 x), Burak Aydın x (Abdullah Halman dk. 69 x), Hüseyin Tokmak x, Cumhur Yılmaztürk x, Şevki Çınar x (Muhammet Mustafa Gundak dk. 69 x), Fatih Çolak x
Gol: Sedat Cengiz (dk. 76) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Rüştü Hanlı, Zafer Şensoy, Yiğit Gökoğlan (Vanspor FK), Hüseyin Tokmak, Uğur Bulut (Sivas Belediyespor)
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