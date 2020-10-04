Vanspor FK - Sivas Belediyespor: 1-0

ANFA görevlisi ile MHP'li Haberal'ın şoförü arasındaki park ve araç sürme gerilimiyle ilgili karşılıklı açıklamalar

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)STAT: Atatürk Şehir

HAKEMLER: Sait Tuzcu, Fatih Pazı, Nurettin Taşkesen

VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ: Aydın Bağ xxx, Cihan Halil xxx (Dk. 46 Yaser Yıldız xxx), Abdulkadir Özdemir xxx, Utku Şen xx (Dk. 64 Yiğit Gökoğlan xx), Sedat Cengiz xxx (Dk. 80 Oktay Aydın xx), Üzeyir Ergün xx, Sefa Küpeli xxx, Rüştü Hanlı xxx, Zafer Şensoy xx (Dk. 88 Sedat Komi), Barış Gök xxx, Yakup Demir xx

SİVAS BELEDİYESPOR: Yunus Emre Kırdal xx, Uğur Bulut xx, Muhsin Polat x (Dk. 83 Uğur Mustafa Türk xx), Ali Say x (Dk. 57 Mehmet Fatih Ayık), Ozan Kılıçoğlu xx, Emre Şahin x (Dk. 57 Mustafa Aydın), Burak Aydın x (Dk. 69 Abdullah Halman x), Hüseyin Tokmak x, Cumhur Yılmaztürk xx, Şevki Çınar x (Dk. 69 Muhammet Mustafa Gundak x), Fatih Çolak xx

SARI KARTLAR: Rüştü Hanlı, Zafer Şensoy, Yiğit Gökoğlan (Vanspor FK) Hüseyin Tokmak, Uğur Bulut (Sivas Belediyespor)

GOL: Dk. 76 Sedat Cengiz (Vanspor FK)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki 3'üncü hafta mücadelesinde Vanspor, konuk ettiği Sivas Belediyespor'u 1-0 yendi. Rakip takıma karşı daha üstün bir performans sergileyen ev sahibi, 76'ncı dakikada Sedat Cengiz'in serbest vuruştan kaydettiği golle maçı 1-0 kazandı. Vanspor bu sonuçla gruptaki puanını 5'e çıkardı, Sivas Belediyespor ise 1 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-10-04 17:18:21



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