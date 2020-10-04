İpekyolu Belediyesinden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında sokak hayvanları için beslenme etkinliği gerçekleştirildi.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarının korunması için farkındalık oluşturmak amacıyla “Can Dostlarımızı Birlikte Besleyelim” sloganıyla Sıhke Gölü ve Van Kalesi çevresinde sokak hayvanlarını besleme etkinliği gerçekleştirildi. Belediye hizmet binası yanındaki Kent Park’ta bir araya gelen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, hayvan severler ve gönüllüler, ilk olarak Van Kalesi ve Sıhke Gölü çevresinde bulunan sokak hayvanlarına ait odak noktalarına mama bırakarak, buradaki hayvanları beslediler. Grup, daha sonra Van Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Bakım Evini ziyaret etti.



“Bu organizasyonda bulunmaktan çok mutluyum”

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İpekyolu Belediyesinin sokak hayvanlarını koruma konusunda çok duyarlı davrandığını belirterek, “Bugün Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz tarafından icra edilen organizasyonda bulunmaktan son derece memnunum. Şehrimizde bu hizmeti veren nadir belediyelerden biriyiz. Hayvan ambulansımız var, 4 uzman arkadaşımız var. Şehrin neresinde olursa olsun özellikle kendi ilçe sınırlarımızda yaralanan hayvanlara, sağlık ihtiyacı olan veya diğer sıkıntıları olan, problemleri olan hayvanlara müdahale ediyoruz. Günde 20 sokak hayvanımızı rehabilite ediyoruz. Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarımız bize sokak hayvanları ile ilgili şikâyetlerini dile getiriyor. Biz de mevzuata uygun şekilde müdahale ediyoruz. Mevzuat gereği bizim yapmamız gereken bu canlıları toplayıp rehabilite etmek ve tekrar bulundukları bölgeye bırakmak. En büyük problemimiz ise çevre köylerden ve kırsaldan gelen başıboş köpekler veya buraya kasıtlı olarak bırakılan köpekler veya diğer sokak hayvanları. Bununla ilgili diğer belediyelerle birlikte ortak bir çalışma yürütmeyi planlıyoruz. İnşallah sonuç alırız. Vatandaşların talepleri de haklı ve yerindedir” dedi.



“Umarım hiçbir zaman eziyet görmezler, katledilmezler”

Sokak hayvanlarıyla bir arada dostane bir şekilde yaşanılması gerektiğini de ifade eden Kaymakam Aslan, “Şehrin hem merkezinde hem de kırsalında yüzlerce mama noktamız var. Biz bu hayvanlara hem hazır mama alıyoruz hem de lokantalardan, restoranlardan ve kafelerden toplanan yemek artıklarını alıp mama odaklarına bırakıyoruz. Bunlar çok güzel hizmetler çünkü biz beraber aynı dünyayı paylaşıyoruz. Ayrıca sokak hayvanlarını sahiplenmek isteyenlere de çok büyük kolaylık sağlıyoruz. Kulübe veriyoruz, mama desteği veriyoruz. Ben tekrar bu önemli günü kutluyorum. Sokak hayvanları iyi ki var, onların da yaşamaya hakkı var. Umarım hiç bir zaman eziyet görmezler, katledilmezler. Umarım beraberce, bu hayvanlara zarar gelmeden yaşarız. Ben bu etkinlikte emeği geçen bütün arkadaşlara, gönüllülere, kulüplere, hayvan dostlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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