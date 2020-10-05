Erciş’te odunluk yangını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erciş’te odunluk yangını

İHA

Erciş’te odunluk yangını

Van’ın Erciş ilçesinde odunlukta ve tandır evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Erciş ilçesine bağlı Yukarı Işıklı Mahallesinde ikamet eden Muhsin Denizcan’a ait odunluk ve tandır evinde meydana geldi. Yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Erciş Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. 2 itfaiye aracı, 1 kepçe ve 6 personel ile müdahale edilen yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucunda çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında odunluk ve tandır tamamen yandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnşaat halindeki binada mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER İnşaat halindeki binada mahsur kalan yavru köpek ...
Urartuların ölü gömme gizemi çözülüyor Kazı çalışmaları sırasında bulunan eserler inceleniyor
YEREL HABERLER Urartuların ölü gömme gizemi çözülüyor Kazı ...
İpekyolu Belediyesinden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden 4 Ekim Dünya Hayvanları ...
Vanspor FK - Sivas Belediyespor: 1-0
YEREL HABERLER Vanspor FK - Sivas Belediyespor: 1-0
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Sivas Belediyespor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Sivas Belediyespor: 0
Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı tam not aldı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı tam not ...
VATSO’dan 7 yıldızlı tatil köyü hazırlığı
YEREL HABERLER VATSO’dan 7 yıldızlı tatil köyü hazırlığı
Van Gölü sahillerinde 45 ton çöp toplandı
YEREL HABERLER Van Gölü sahillerinde 45 ton çöp toplandı
Van Büyükşehir Belediyesi yol şerit çizgi çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi yol şerit çizgi ...
İpekyolu Belediyesi Akköprü Deresi ile Van Gölü kıyısında 45 ton çöp topladı
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi Akköprü Deresi ile Van Gölü ...
15 kişilik minibüsteki 72 kaçak göçmenden 2'si, havasızlıktan ölmüş
YEREL HABERLER 15 kişilik minibüsteki 72 kaçak göçmenden 2'si, ...
Akdamar Adası'nın ziyaretçisi pandemi nedeniyle azaldı
YEREL HABERLER Akdamar Adası'nın ziyaretçisi pandemi nedeniyle ...
Prof. Dr. Aslan: “Çevresini ve hayvanları korumayan insan, kendi sonunu hazırlamıştır”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aslan: “Çevresini ve hayvanları korumayan ...
Van’da göçmen faciası Durdurulan minibüste 2’si ölmüş toplam 72 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van’da göçmen faciası Durdurulan minibüste 2’si ölmüş ...
Minibüsteki 27 kilo uyuşturucuyu 'Lina' buldu
YEREL HABERLER Minibüsteki 27 kilo uyuşturucuyu 'Lina' buldu
Başkale’de su kolilerinin altına gizlenmiş 27 kilo 794 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de su kolilerinin altına gizlenmiş 27 kilo ...
Van Cumhuriyet Savcısı Kaya koronavirüse yenik düştü
YEREL HABERLER Van Cumhuriyet Savcısı Kaya koronavirüse yenik düştü
Korona virüsten yaşamını yitiren cumhuriyet savcısı için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Korona virüsten yaşamını yitiren cumhuriyet savcısı ...
Vali Bilmez, Gürpınar’da pandemi denetimine katıldı
YEREL HABERLER Vali Bilmez, Gürpınar’da pandemi denetimine katıldı
Van Büyükşehir Erciş'te asfalt çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Erciş'te asfalt çalışmalarını ...
Depremde hasar gören evleri 9 yıl sonra yıkıldı Van’da 9 nüfuslu aile yardım bekliyor
YEREL HABERLER Depremde hasar gören evleri 9 yıl sonra ...
Vali Bilmez, 50 yıldır su sıkıntısı yaşayan 'susuz köye' ilk suyu verdi
YEREL HABERLER Vali Bilmez, 50 yıldır su sıkıntısı yaşayan 'susuz ...
Çuvallara konulan tenekelerdeki uyuşturucuyu 'Zeyna' buldu
YEREL HABERLER Çuvallara konulan tenekelerdeki uyuşturucuyu 'Zeyna' ...
Evin üzerine düşen kavak ağacı korkuttu
YEREL HABERLER Evin üzerine düşen kavak ağacı korkuttu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X