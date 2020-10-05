Van'da suç şebekesinin şüphelileri adliyeye sevk edildi



Behçet DALMAZGülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN ve İstanbul'da çıkar amaçlı suç işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Bu bölgede bu tür şebekelere fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında; 'çıkar amaçlı suç işlemek için silahlı örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, yardım etmek ve örgüt faaliyeti çerçevesinde, nitelikli yağma, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması, ölümle tehdit, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, yağmaya teşebbüs, yağma ve 6136 SKM' suçlarını işledikleri tespit edilen 21 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma kapsamında, 28 Eylül günü Van ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilirken, 2 kişiyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

9 AY SÜREN ÇALIŞMA YAPILDI

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 9 aylık bir çalışmanın sonunda operasyonun düzenlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu menfaat temin etmek amacıyla kurulmuş bir suç şebekesi ve bunun epey de bir mağduru var. Bir kısım mağdurlar dosya kapsamına girdi ama muhtemelen girmeyenlerde var. Bu bölgede bu tür şebekelere fırsat vermeyeceğiz. Terörle mücadele ettiğimiz gibi, bu çıkar çetelerine karşı da milletin rızkına göz diken, kendine güç atfeden bu karanlık güç merkezlerine karşı da aynı terörle mücadelede gösterdiğimiz kararlılığı, inşallah bundan sonra da devam ettireceğiz. Maalesef bu kişiden 2'si kamu görevlisi ve bunlar da gözaltına alındı. İçimizdeki kamu görevlilerinden çürük olanları, yanlış olanları böylece bizim ayıklamamız gerekiyor. Buna kim bulaşırsa bulaşsın, hiçbir şekilde ayrım yapmadan işlem yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda mağdur olan insanların da çekinmeden savcılığa, emniyete, jandarmaya başvurmalarını istiyorum."DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU

2020-10-05 15:25:32



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