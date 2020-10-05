Erciş kentsel dönüşüm projesi 2. etap değerlendirme toplantısı yapıldı

Van’ın Erciş ilçesinde yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm 2. Etap Projesiyle ilgili tanıtım toplantısı yapıldı.

Erciş Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda yapılan tanıtıma Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas katıldı. Toplantıda yaklaşık 8 hektarlık alanı kapsayan Erciş Kentsel Dönüşüm 2. Etap Projesi’nin alan çalışmalarının tanıtımı ve gelinen aşamayla ilgili bilgilendirilme yapıldı. Erciş Millet Bahçesi’nin de içinde bulunduğu projenin tamamlanmasıyla Erciş’in modern ve yaşanabilir bir kent seviyelerine ulaşacağını belirten Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Gelinen aşamada alanın teknik incelemeleri yapıldı. En kısa süre içerisinde de hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri yapılacaktır. Ben bu projenin ilçemize kazandırılmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’a siyaset kurumunun kıymetli temsilcilerine teşekkür ediyor, projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Toplantıda yaptığı konuşmada Erciş Kentsel Dönüşüm 2. Etap Projesinin vatandaşların rızası doğrultusunda yapılacağını belirten AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri saha çalışmalarını tamamlayıp paydaşların rızasıyla bu projeyi gerçekleştirmeyi planlıyorlar. En kısa süre içerisinde bu çalışmalar tamamlanıp bakanlığa sunulacak. Mutabakat sağlanırsa gerekli protokoller yapılıp bu işe bir an önce girilecek. Bu sene yetişmezse inşallah 2021 inşaat sezonunun başlamasıyla birlikte 2. Etapta inşa çalışmalarına başlanacak” dedi.

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