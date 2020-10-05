72 kaçak göçmenin yakalandığı minibüste koltukları sökmüşler (2)

4 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan minibüste 2'si havasızlıktan hayatını kaybetmiş 72 göçmenin yakalandığı olayla ilgili gözaltına alınan 4 organizatör tutuklundı. van valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İpekyolu ilçesi Bostaniçi-Köşebaşı Mahalleleri güzergahında yapılan operasyonda S.B. yönetimindeki minibüste 2´si havasızlıktan hayatını kaybetmiş toplam 72 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan takiple göçmen taşıyan araca öncülük ve gözcülük yapan, organizatör Ç.Ö., Ş.H., H.Ü ve 3 araç daha yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 organizatör jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı."DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2020-10-05 21:43:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.