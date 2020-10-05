72 kaçak göçmenin yakalandığı minibüste koltukları sökmüşler (2)

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!



4 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan minibüste 2'si havasızlıktan hayatını kaybetmiş 72 göçmenin yakalandığı olayla ilgili gözaltına alınan 4 organizatör tutuklundı. van valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İpekyolu ilçesi Bostaniçi-Köşebaşı Mahalleleri güzergahında yapılan operasyonda S.B. yönetimindeki minibüste 2´si havasızlıktan hayatını kaybetmiş toplam 72 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan takiple göçmen taşıyan araca öncülük ve gözcülük yapan, organizatör Ç.Ö., Ş.H., H.Ü ve 3 araç daha yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 organizatör jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı."DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-10-05 21:43:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.