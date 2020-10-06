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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı açılışı yapıldı

İHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı açılışı yapıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) 20202021 akademik yılı açılışı düzenlenen tören ile yapıldı.
Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde yapılan törene korona virüs tedbirleri nedeni ile sadece Van YYÜ yönetimi ve senato üyeleri katılırken, öğrenciler ve veliler sosyal medya üzerinden katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan açılış töreninde Türk Müziği Devlet Konservatuvarının bir Türkü dinletisi, ardından Van YYÜ Öğrenci Konseyi Başkan Vekili Mazhar Fehmi Dede ve Rektör Vekili Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarını yaptı. Video konferans yöntemi ile törene il dışından katılan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak amaçlarının, araştırma, eğitim ve sağlık alanında öncü, kurulduğu şehrin mirasını geleceğe taşıyan, girişimci ve üretken araştırmacıların faaliyet gösterdiği üçüncü nesil bir dünya üniversitesi olmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Van yüzüncü Yıl Üniversitesi araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor ve Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) adaylık başvurusunu yapmıştır. Hedefimiz bir araştırma üniversitesi olmaktır. Dünya sırlamasında 16001700'lerde olan bir üniversiteyiz. Amacımız dünya üniversiteleri arasında ilk 1000’de yer almaktır. Bunun içinde gerekli çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bölgemizin lider üniversitesiyiz. Bunu daha da güçlendirmek istiyoruz. Van YYÜ çevresindeki birçok üniversiteye kuruculuk yapmıştır. Topluma dokunan, şehirle bütünleşmiş bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Verdiğimiz hizmetler ile toplumsal ihtiyaçları önceleyen bir üniversiteyiz. Tabi ki çalışanlarımızı da düşünüyoruz. Gerçek anlamda üniversite ve sanayi iş birliğini önemsiyoruz. Bütün kurum ve kuruluşlar ile işbirliği çalışmalarımız devam ediyor. İnovasyon ve girişimcilik ile ilgili çalışmalarımızda hızla devam ediyor. İnşallah öğrencilerimiz pandemi sonrası üniversitelerine geldiğinde burada girişimcilik anlamında düşüncelerini gerçeğe dönüştürebilirler” dedi.
Uluslararası bir üniversite olmak istediklerini ifade eden Rektör Şevli, “Uluslararasılaşmada önemli mesafeler katediyoruz. Binbeşyüzün üzerinde dünyanın farklı yerlerinden öğrencilerimiz var ve bu sayıyı her yıl artırmayı hedefliyoruz. Hâlihazırda 17 yabancı uyruklu öğretim üyemiz var. Üniversitemizin araştırma ve stratejik politikalarını buna göre belirlemek istiyoruz. Bu misyona uygun bir stratejik plan yapıyoruz. Bütün faaliyetlerimizi bu stratejik plan çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Van YYÜ bin 700’ün üzerinde akademik kadrosu 4 binin üzerinde çalışanı ve 27 bin civarında öğrencisi ile bunu başaracak potansiyele sahiptir. Yakın zamanda ulusal üniversiteler arasında 35. sıraya yükselmemiz tesadüfi bir durum değil. Bu tür gelişmeler, yaptığımız çalışmalar ve alt yapıya verdiğimiz destek ile olmaktadır. Özellikle bilimsel araştırma projelerinde akademisyen ve öğrencilerimize ciddi destekler sunmaktayız. 20212025 stratejik planımız hazırlandı. Şimdi son rötuşları yapılıyor. Burada üniversite olarak misyonumuzu ve vizyonumuzu her fırsatta vurguluyoruz. Özgün araştırma ve yenilikçi eğitim öğretim faaliyetleri ile bilim dünyasına katkıda bulunan araştırmacı, girişimci ve sosyal sorumluluk bilincine sahip nitelikli bireyler yetiştiren, yerel ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda toplumsal gelişime öncülük eden bir Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini hedefliyoruz. Vizyon olarak araştırmacı eğitim ve sağlık alanında öncü, girişimci ve yönetimsel, bilimsel, kurulduğu şehrin mirasını geleceğe taşıyan üçüncü nesil bir dünya üniversitesi olmak istiyoruz. İnşallah yakın vadede bu hedeflerimizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Araştırma üniversitesi olmayı hedeflediklerini ifade eden Rektör Şevli, “Araştırma üniversitesi olmayı hedeflediğimiz için stratejik planımızda üniversitemizin birinci amacını girişimci ve araştırma geliştirme potansiyelini geliştirerek araştırma üniversiteleri arasında yer almak olarak belirledik. Konu ile ilgili kurul ve komisyonlarımız çalışıyor ve bununla ilgili hedeflerimizi yakın zamanda sizlerle daha detaylı paylaşacağız. İkinci amacımız eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırarak yenilikçi ve geleceğe yönelik eğitim çalışmaları ile girişimci ve deneyimli mezunlar yetiştirmek. Stratejik planda belirlenen üçüncü amaç ise tabi ki kurumsal kapasitemizi geliştirerek kurumsallaşmada sürdürebilirliği sağlamak. Üniversitemizin daha iyi bir kurumsal kimliğe sahip olması için tüm ekibimizle akademik ve idari kadromuzla çalışmalarımız devam etmektedir. Van YYÜ' nün stratejik planda belirlediği dördüncü amaçta ise Bölgesel ekonomik gelişim için yerel kalkınma paydaşları ile işbirliklerini güçlendirerek sosyal sorumluluk ve toplumsal katkı hizmetlerini artırmak olarak belirledik. Dolayısıyla hem Van'a hem bölgeye hem Türkiye'ye hem de dünyaya katkı sağlayan ihtiyaçları önemseyen ve gerekli girişimleri yapan bir üniversite olmak istiyoruz. 20202012 akademik yılının tüm akademik personelimiz, idari personelimiz ve öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepimiz için önce sağlık diyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.
20202021 akademik yılı açılış dersini Van YYÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran "Nanomalzeme Kimyası" sunumu ile verdi. Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kayri, Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaeddin Şevgin, YYÜ yönetimi ve senato üyeleri katıldı.

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