Otomobil kılıfları arasına zulalanmış eroini 'Zeus' buldu

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN´da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda narkotik köpeği 'Zeus' ile yapılan aramada, çuvallar içesinde oto kılıfları arasına gizlenmiş 19 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu ilçesindeki bir kargo şubesine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik köpeği 'Zeus' ile yapılan aramada, 2 çuvala konulan oto kılıfları arasına zulalanmış 19 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili M.A., yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2020-10-07 09:33:59
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