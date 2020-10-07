Otomobil kılıfları arasına zulalanmış eroini 'Zeus' buldu

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN´da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda narkotik köpeği 'Zeus' ile yapılan aramada, çuvallar içesinde oto kılıfları arasına gizlenmiş 19 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu ilçesindeki bir kargo şubesine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik köpeği 'Zeus' ile yapılan aramada, 2 çuvala konulan oto kılıfları arasına zulalanmış 19 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili M.A., yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-10-07 09:33:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.