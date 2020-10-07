Dünyaya tokat gibi yanıt! Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van'da geçen hafta yeni tip korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, çiçeklerle anıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde korona virüs tedavisi gören Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya'nın vefatı, meslektaşları, avukatları ve adliye personellerinde üzüntüye neden oldu. Cana yakınlığı, güler yüzü ve hayvanlara olan sevgisiyle herkesin takdirini kazanan Kaya'nın odası mesai saatleri içinde ziyaretçilerin akınına uğradı. Meslektaşları ve sevenleri Kaya'nın masasına karanfil bırakarak dua etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.