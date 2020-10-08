Yaklaşık 8 kilo metamfetamin ile yakalanan şüpheli tutuklandı

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Edremit ilçesinde 7 kilo 931 gram metamfetamin ile yakalanan Ş.A., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi'nde devriye görevi yaparken, Ş.A.´yı şüphe üzerine durdurdu. Ekipler, Ş.A.´nın yapılan üst araması ve elinde taşıdığı poşette 7 kilo 931 gram metamfetamin ile 1615 TL para ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.A., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-10-08 09:18:55



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