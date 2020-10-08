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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Valiliğinden, çıkan asılsız haberlere yalanlama

İHA

Van Valiliğinden, çıkan asılsız haberlere yalanlama

Van Valiliği, bir haber sitesinde yüksekten düşme sonucu hastaneye kaldırılan Afgan Uyruklu Yakup Berde’nin tedavi edilmediği yönündeki haber asılsız ve gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bir haber sitesinde yüksekten düşme sonucu hastaneye kaldırılan Afgan Uyruklu Yakup Berde’nin tedavi edilmediği yönündeki haber asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır Söz konusu Afgan uyruklu Yakup Berde’nin 5 gündür Van’da olduğu ve Afgan uyruklu göçmen kaçakçılarıyla irtibata geçerek Van Merkez İpekyolu ilçesinde 05.10.2020 tarihinde bir binada 16 düzensiz göçmen ile buluştuğu ve İstanbul’a götürme konusunda anlaşma sağlandığı belirlenmiştir. Ancak daha sonra para konusunda çıkan tartışmada, Yakup Berde’nin, binanın 3. katından bir alt kata atıldığı bilgisi edinilmiştir. Çevredeki vatandaşların görüp haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Berde’nin hemen tedavisine başlanmış, hayati tehlikesinin bulunmadığı, ayaklarında ve topuklarında kırıklar tespit edildiği, enfeksiyon ve ödemlerin giderilmesinin ardından ameliyat edileceği bildirilmiştir. Haberde Afgan uyruklu Yakup Berde’nin tedavisinin yapılmayıp ameliyat edilmeyeceği ifadeleri tamamen olumsuz algı yaratma ve asılsızdır. Güvenlik güçleri tarafından olayın yaşandığı evde 16 düzensiz göçmen yakalanmış ve haklarında gerekli işlem başlatılmıştır. Ayrıca evi düzensiz göçmenlere kullandıran 1 şahsın kimliği tespit edilmiş yakalama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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