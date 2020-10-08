Van’da zincirleme trafik kazası; 3 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gürpınar ilçesine bağlı Bozyiğit Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kaygan zeminden dolayı 4 aracın karıştığı kaza ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gürpınar İlçe Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Kazada araç içesinde sıkışan 3 kişi itfaiye ve sağlık ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 1 yaralı olay yerinde ayakta tedavisi yapılırken, diğer 2 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.