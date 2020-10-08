Van’da ikna sonucu bir terörist teslim oldu

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Van’da jandarma ekipleri ve ailelerin girişimi sonucu ikna edilen bir terörist teslim oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen 1 bölücü terör örgütü mensubunun 8 Ekim 2020 günü Van ili İpekyolu İlçesinde teslim olması sağlanmıştır. Öte yandan Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Başkale ilçesi Yavrucak Mahallesi kırsalında 8 Ekim 2020 tarihinde operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde; 2 adet el bombası, 2 adet EYP ile tuzaklanmış piknik tüpü, 16 adet ateşleme düzeneği haline getirilmiş pil bloğu ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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