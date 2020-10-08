Van'da ikna edilen 1 terörist teslim oldu

Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)VAN'da, jandarma ekipleri tarafından yürütülen ikna çalışmalarının ardından, PKK'lı 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Başkale kırsalında devam eden operasyonlarda ise terör örgütüne ait 2 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı ile 16 adet ateşleme düzeneği haline getirilmiş pil bloğu ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ailesi ile ikna çalışmaları yürütülen 1 terör örgütü mensubunun, Van'ın İpekyolu ilçesinde teslim olması sağlandı.
Öte yandan, Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmalar neticesinde, Başkale ilçesi Yavrucak Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı ile 16 adet ateşleme düzeneği haline getirilmiş pil bloğu ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2020-10-08 11:37:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.