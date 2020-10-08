Erciş’te elektrik hatları yer altına alınıyor

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Van’ın Erciş Belediyesi’nin girişimleriyle ilçenin Tugay Caddesi ve Millet Bahçesi çevresindeki elektrik ve internet hatları yer altına alınıyor.

Erciş Belediyesi ilçedeki hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında ilçenin birçok cadde ve sokağında yol çalışmaları yapılırken Tugay Caddesi ve Millet Bahçesi çevresindeki yol çalışmaları ise sürüyor. Yeni yapılan BSK asfalt kaplama ile şehrin çehresi ve imajı değişirken, cadde kenarlarında kalan ve görüntü kirliliğine sebep olan elektrik enerji nakil hatları ile internet erişim hatlarının yer altına alınması için çalışmalar başlatıldı. Erciş Belediyesi’nin girişimleri ile BSK asfalt kaplama alt yapı çalışmalarının sürdüğü yollarda Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ve internet hatları yer altına alınıyor.

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