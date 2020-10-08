Bahçesaray Çatbayır İlkokulu ile Papatya mezrasının köprü temelleri atıldı

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AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı’nın girişimleri sonucu Çatbayır İlkokulu ile Papatya mezrasının köprü temelleri atıldı.

Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi İlkokulu ve Papatya mezrasının köprü temelleri atıldı. AK Parti Bahçesaray İlçe Başkan Sabırlı’nın 2019 yerel seçimlerden önce yerinde tespit ettiği Çatbayır İlkokulu ve Papatya mezarsı köprünsün temelleri atıldı. Okul ve köprünün temel çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Sabırlı, “En kısa zamanda yeni eğitim öğretim yuvamızda geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz, yeni yuvalarına kavuşacaklar. Yıllardır ulaşımda sorun teşkil eden Papatya mezrasının köprü yapımı bitmek üzere. Rabbim nice güzel çalışmaların bittiğini görmeyi nasip etsin. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a, hükümetimize, vekillerimize belediye başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.

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