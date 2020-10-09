Atık malzemelerden sokak hayvanları için kışlık kulübe yapıldı

VAN, (DHA)VAN'ın merkez İpekyolu İlçe Belediyesi çöplerden toplanılan kasa, eski mobilya ve tahta parçalarıyla kedi ve köpekler için kışlık barınak hazırladı. Hazırlanan 50 kulübe, sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelere bırakıldı.
İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çevreden topladıkları kasa, eski mobilya ve tahta parçalarıyla kedi ve köpekler için kulübe hazırladı. Ekipler tarafından 1 metrekare büyüklüğünde yapılan branda ile güçlendirilen 50 kulübe, ilçeye bağlı mahallelerde sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu yerlere bırakıldı.
'HAYVAN DOSTU BİR BELEDİYEYİZ'
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İpekyolu Belediyesi´nin, hayvan dostu bir belediye olduğunu belirterek, "Sokak hayvanları için yapılan bu kulübeler beni çok mutlu etti. Çünkü bu hayvanlar maalesef kötü koşullarda yaşıyor. Biz de belediye olarak bu kötü durumu ortadan kaldırmak için sürekli çalışıyoruz. Projeler üretiyoruz. Belediye olarak yakın zamanda 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında sokak hayvanları için beslenme etkinliği gerçekleştirdik. Hayvanlarla içi içe, dostça bir yaşam sürmeliyiz. Atık malzemelerden hayvanların kışın üşümemesi ve ıslanmaması için yaklaşık 50 tane kulübe yaptık. Bu kulübeleri de insanların çöplere attığı malzemelerden yaptık. Hayvanların kış aylarında sıcak bir yuva sahibi olsunlar istedik. Vatandaşlarımızdan ricamız şudur. Kış geliyor, sokak hayvanları da bizimle bu yaşamı paylaşan canlılar, onları koruyup, sahip çıkalım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA
2020-10-09 10:02:17
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