Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB), KOSGEB ve DAKA arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Doğu Anadolu kalkınma Ajansı (DAKA) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “Bu protokol çerçevesinde, her hafta Salı ve Perşembe günleri bölge müdürlüğü binamızda KOSGEB ve DAKA uzmanları tarafından, devletin sanayici ve işverenlere yönelik uygulamış olduğu destek, teşvik ve muafiyetler hakkında sanayici ve işverenlerimize bilgilendirme hizmeti sunulacaktır. KOSGEB ve DAKA’ ya sanayimize ve sanayicimize olan ilgi ve desteklerinden ötürü teşekkürlerimizi sunarız. KOSGEB İl Müdürümüz Bilal Emre Yörük ve DAKA Genel Sekreterimiz Halil İbrahim Güray başta olmak üzere tüm kadrolarıyla ilimizin ve bölgemizin kalkınması ve büyümesi için yapmış oldukları çalışmalar, sağlamış oldukları katkılar takdire şayandır. Bizde Van OSB yönetimi olarak tüm ilimiz adına kendilerine müteşekkiriz” dedi.

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