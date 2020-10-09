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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da amatör spor haftası etkinlikleri Gazetecilerin ve kurum amirleri arasında dostluk maçı berabere bitti

İHA

Van’da amatör spor haftası etkinlikleri Gazetecilerin ve kurum amirleri arasında dostluk maçı berabere bitti

Van’da, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında basın mensupları ile kurum amirleri arasında Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda dostluk futbol maçı oynandı.
Van’da Amatör Spor Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenirken, bir etkinlikle dostluk futbol maçı oldu. İldeki bazı kurum amirlerinin de forma giydiği maçta, gazetecilerle dostluk futbol maçı oynandı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç’ın da izlediği futbol karşılaşmasında; Van Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ramazan Kıvanç, İş Kur Müdürü Salih Serçe, Van Hakem ve Gözlemciler Dernek Başkanı Taner Coşkun’un da forma giydi. Basınspor’da ise; İbrahim Özkol, Aziz Unutma, Gökhan Gül, Sedat Karatay, Ziya Türk, Mesut Varol, Cemal Aşan, Baki Karaca, Fatih Sevinç, Rıdvan Can ve Bişar Ulutaş forma giydi. Kurum amirleri takımının golleri; Mehmet Emin Işık, Yusuf Beşak, Ramazan Kıvanç 2 ve Taner Coşkun’dan gelirken, Basınspor’un gollerini ise, Bişar Ulutaş 3, Baki Karaca ve Sedat Karatay kaydetti.
Maç sonunda kısa bir değerlendirme yapan Gençlik Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında bugün kurum amirlerimiz ve gazeteciler sahada ter attı. Ben de bu dostluk maçında oynamayı çok isterdim, ama dizimdeki ağrılardan dolayı oynayamadım. Karşılaşmanın oldukça güzel geçtiğini gördük. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç ise, söz konusu dostluk maçlarının devamının geleceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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