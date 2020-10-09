Van'da bir terörist ikna sonucu teslim oldu

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu 2014 yılında PKK terör örgütüne katılan bir terörist teslim oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında PKK/KCK terör örgütüne 2014 yılında Van Başkale’den katılım yapan, 20142015 yılları arasında IrakMetina, 20152018 yılları arasında IrakŞengal ve 20182020 yılları arasında İranKalereş bölgelerinde takım komutanı olarak faaliyet yürüten 1 bölücü terör örgütü mensubunun 9 Ekim 2020 günü Hakkari Yüksekova Kotul Piyade Hudut Üs Bölgesi'ne teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

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